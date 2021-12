Tedesco-Debüt geglückt! RB Leipzig feiert 4:1-Sieg gegen Gladbach

Leipzig. Das sah nach etwas aus. Das machte Spaß. RB Leipzig zeigte im ersten Spiel unter dem neuen Coach Domenico Tedesco alte Qualitäten, feierte am Samstagnachmittag einen völlig verdienten 4:1-Sieg (2:0) gegen Borussia Mönchengladbach. Der hätte bei näherer Betrachtung deutlich höher ausfallen müssen. Denn die Hausherren ließen sträflich viele Möglichkeiten ungenutzt. Mit dem Dreier machten die Sachsen in der Bundesliga-Tabelle einen Sprung auf Platz sieben. Der Abstand auf einen Champions-League-Rang beträgt fünf Punkte. Anzeige

Premiere für Gvardiol

Souverän und abgeklärt: RB Leipzig findet durch einen 4:1-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach zurück in die Erfolgsspur.

"Ihr könnt es doch, also zeigt es auch", stand auf einem einzelnen Spruchband im verwaisten Block B. Die Profis nahmen sich die Worte zu Herzen, der Beginn war verheißungsvoll. Kein reines Pressing und Gegenpressing, statt dessen mehr Ballbesitz, mehr spielerische Elemente. Das sah gut aus und ergab auch unmittelbar Chancen. Konrad Laimer (7.) und Silva (10.) hätten früh auf Führung stellen können. Beide vergaben aus eigentlich todsicherer Position. Gelegenheiten dieser Sorte liegenzulassen, erinnerte ein wenig an die Zeit unter Julian Nagelsmann. Nach gut 20 Minuten war es dann aber doch soweit - nach einem Standard, einer der Leipziger Stärken der laufenden Saison. Angelino trat einen Freistoß butterweich auf den Kopf von Josko Gvardiol, der das Leder regelrecht über die Linie wuchtete - 1:0. Es war der erste Treffer des Kroaten im Trikot der Sachsen.

Silva und das leere Tor

Von den Gästen aus Mönchengladbach war bis zu diese Zeitpunkt wenig zu sehen, sie agierten passiv und bekamen selten Zugriff. Doch das RB-Tor schien die Hütter-Elf dann geweckt zu haben, auch weil bei die Hausherren in der einen oder anderen Aktion etwas Leichtsinn einzog. Nico Elvedi hätte ausgleichen können (32.). So schnell die Gladbacher Hochphase gekommen war, ging sie auch wieder. Den Schlusspunkt setzte Silva, mustergültig bedient von Angelino, mit dem 2:0. RB marschierte, wirkte wie von Geisterhand befreit, hatte sichtlich Spaß am Spiel. Als Schiri Bastian Dankert zur Pause pfiff, musste man als Fan der Hausherren fast schon traurig sein.

Nach Wiederanpfiff hätte das 3:0 fallen MÜSSEN. Gladbach-Keeper Yann Sommer war außerhalb des Sechzehners unterwegs, wurde zügig überspielt. Nkunku passte zum gänzlich unbedrängten Silva, doch statt im leeren Tor landete der Elfmeter ohne Keeper an der Querlatte (52.). Im weiteren Verlauf ging die zuvor vorhandene Klarheit im Leipziger Spiel etwas verloren. Die Hausherren trennten sich des Öfteren zu spät vom Ball, verloren sich in unnötigen Zweikämpfen - Zeit also für neue Impulse. Die setzte Tedesco in Form von Szoboszlai (für Forsberg) und Benjamin Henrichs (für Orban).

Leipzig ließ die Gäste zwischenzeitlich ein bisschen mehr kommen, lauerte verstärkt auf Fehler, um dann zu kontern. Möglichkeiten ergaben sich durchaus, denn die Herangehensweise der Fohlen blieb zu oft zu zufällig. Während auf der einen Seite an Struktur und Klarheit fehlte, war beides auf der anderen Seite, der von RB vorhanden. Die nächste Riesenchance auf das dritte Tor vergab Nkunku, dessen Schuss Sommer am rechten Pfosten vorbeilenkte. Breel Embolo hatte seinerseits in der Schlussphase den Anschlusstreffer auf dem Fuß. Aber Peter Gulacsi war auf dem Posten. Es war die erste Riesenchance der Fohlen in der Partie. Dabei blieb es nicht. Denn in der 88. Minute traf Ramy Bensebaini nach einem Freistoß dann doch zum 2:1. Das große Zittern blieb dennoch aus. Denn Nkunku und Henrichs zeigen sich in der Nachspielzeit dann doch mal konsequent vorm Tor.



Die Statistik zum Spiel: