Teil-Lockdown beschlossen: Holland-Länderspiel gegen Norwegen ohne Fans, auch Eredivisie betroffen

Nur knapp zwei Monate dauerte der fast normale Alltag in den Niederlanden: Doch die Corona-Neuinfektionen steigen schnell an. Nun hat das deutsche Nachbarland hart durchgegriffen und einen Teil-Lockdown ab Samstag für die kommenden drei Wochen verhängt. "Diese Eingriffe sind einschneidend und werden alle treffen", sagte Ministerpräsident Mark Rutte am Freitagabend in Den Haag an. Und sie betreffen konkret auch die niederländische Nationalmannschaft: Das für Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) in Rotterdam angesetzte WM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen muss ohne Zuschauer stattfinden. Generell müssen Sportwettkämpfe ohne Publikum ausgetragen werden.

Mit dem begrenzten Paket sollen Kontakte verringert und so Neuinfektionen abgebremst werden, begründete Rutte die Maßnahmen. "Der Druck auf das Gesundheitssystem ist zur Zeit extrem hoch." Auch die Experten, die die Regierung in der Pandemie beraten, hätten dringend zu einem Lockdown geraten. "Das Virus ist überall, im ganzen Land, in allen Bereichen." Die Zahl der Neuinfektionen und der Patienten stieg schnell. Am Donnerstag waren 16.364 Neuinfektionen registriert worden - der bisher höchste Wert in der Pandemie. Die 7-Tage-Inzidenz liegt deutlich über 500 - etwa doppelt so hoch wie in Deutschland. Die Lage vor allem auf Intensivstationen ist so prekär, dass Krankenhäuser bereits vor dem Notzustand warnen.