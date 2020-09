"Kann Teil der Lösung sein": Schalke-Trainer David Wagner von Aufschwung überzeugt

18 Spiele ohne Sieg, 1:11 Tore in den ersten beiden Bundesliga-Partien: Die Bilanz von David Wagner im Jahr 2020 beim FC Schalke 04 könnte kaum desaströser sein . Dennoch ist der Trainer davon überzeugt, dass ihm der Aufschwung bei den "Knappen" gelingen kann. "Die Frage ist, bist du Teil der Lösung oder Teil des Problems? Ich bin der Überzeugung, ich kann Teil der Lösung sein ", sagte der Trainer nach der 1:3-Pleite am Samstagabend gegen den SV Werder Bremen bei Sky.

Sportchef Jochen Schneider wollte sich laut Sky nach dem Spiel nicht äußern. Mit dem 0:8 beim FC Bayern München und der Niederlage gegen Bremen haben die Gelsenkirchener den schlechtesten Start in der Geschichte der Fußball-Bundesliga hingelegt. Das weiß auch Wagner. "Ich bin lange genug dabei, um zu wissen, dass die Argumente in Form von Ergebnissen fehlen", sagte er. Auf dem Trainingsplatz würde sich es allerdings anders darstellen, sagte er: "Im Training ist es ein, zwei, drei Stufen über dem, was die Jungs anbieten. Die Mannschaft hat mehr Qualität, als sie momentan zeigt."