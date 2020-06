Trend geht zum Teilen: Die Regionalliga Nord soll ein Vorbild für die Ligen darunter sein

Die Regionalliga Nord hat es vorgemacht, alle Ligen darunter ziehen nach. Die Klubs der 4. Liga treffen in der Saison 2020/ 2021 in zwei 11er-Staffeln aufeinander und ermitteln anschließend in einer zusätzlichen Runde die Auf- und Absteiger. Der Trend geht zur Zweiteilung – weil die Ligen durch den coronabedingten Abbruch aufgebläht worden sind. Auch in der Ober-, Landes- und Bezirksliga.