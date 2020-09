Teilnehmer hoffen auf Wiederholung der #GABFAF-Challenge: "War eine Mega-Aktion"

13 Mannschaften, 65 Teilnehmer, Freude, Frust, aber vor allem jede Menge Spaß: Die #GABFAF-Challenge war ein voller Erfolg. Am Dienstag fand auf dem Sportplatz von Sieger WSV Wendschott die Preisübergabe statt. Mit 117 Punkten erzielte Wendschott um Jan Ademeit, Alban Bytyqi, Marcel Weiß, Luca Nazaré-Vaz und Jannik Jennerich die Bestmarke, die keines der anderen Teams knacken konnte.

Landesligist SSV Vorsfelde legte in seiner Challenge richtig stark los. Im Lattenschießen (20 Punkte) , Bierkistenschießen (35) und dem Pfostenlauf (33) sorgten Michel Haberecht, Fabio Cinquino, Abdelhakim Jedli, Luc Bammel und Melvin Kick jeweils für den Bestwert. In der Endabrechnung standen 113 Punkte für den SSV, was den zweiten Platz bedeutet und damit ein Mannschaftsbesuch bei einem DEL-Spiel der Grizzlys Wolfsburg. „Es war eine Mega-Aktion, die uns sehr viel Spaß gemacht hat. Die Mannschaft freut sich sehr über die Tickets“, sagt Cinquino.

Wann die Saison in Deutschlands höchster Eishockey-Liga startet, steht noch nicht fest, Simon Drühmel, Leiter Marketing & Sales der Grizzlys, überreichte Vorsfelde einen Gutschein für den Moment, wenn es wieder losgeht. „Wir befinden uns gerade in einer schwierigen Zeit, da war es schön, zu sehen, dass durch diesen kreativen Wettbewerb für ein wenig Abwechslung gesorgt werden konnte. Eine wirklich tolle Sache, und wir sind froh, dass wir ein Teil davon sein konnten“, sagt Drühmel.