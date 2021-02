Die Nacht im Flieger in Berlin und ein ungeplanter Zwischenstopp in München: Der Trip des FC Bayern zur Klub-WM in Katar begann mit einer chaotischen Anreise und mächtig Ärger bei den Klubchefs. Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge sprach von "Slapstick", Ehrenpräsident Uli Hoeneß nannte die Verweigerung der Starterlaubnis und die damit einhergehende siebenstündige Wartezeit eine "Unverschämtheit der Verantwortlichen" und "unverständlich". Doch nun richtet sich der Fokus auf die nächste Titelmission des FCB. Anzeige Was ist die Klub-WM? Die vom Fußball-Weltverband FIFA jährlich organisierte WM versteht sich als Nonplusultra des Vereinsfußballs, schließlich treffen beim Turnier die Meister aller Kontinente plus der Meister des Gastgeberlandes aufeinander. Einen allzu großen Stellenwert hatte der Nachfolger-Wettbewerb des Weltpokals, der im Jahr 2000 erstmals ausgetragen wurde, besonders für die Europäer allerdings noch nie inne. Der Klub-Weltmeister genießt bis auf einen Trikot-Aufdruck, den das Team bis zur nächsten WM auf der Brust tragen darf, keine besonderen Privilegien. Der Titel wird daher zumeist eher als nette Dreingabe angesehen: "Die Champions League ist bedeutender", brachte es einst Ex-Bayern-Kapitän Philipp Lahm auf den Punkt, "aber ich habe beide Titel gerne auf meiner Autogrammkarte". In Südamerika dagegen erscheint der Wettbewerb in einem anderen Licht, ist er doch die einmalige Chance für die Vereine, sich mit den Top-Klubs aus Europa zu messen und ihnen einen Titel abzuluchsen. "Ich kann gar nicht in Worte fassen, was es für mich bedeuten würde, (...) Weltmeister zu werden", sagte Flamengo-Profi und Ex-Bundesliga-Star Diego vor dem Finale gegen den FC Liverpool 2019, das die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp mit 1:0 gewann.

Welche Teams nehmen an der Klub-WM 2021 teil? Als Teilnehmer bei der Klub-WM 2021 waren der FC Bayern München (Champions-League-Sieger Europa), Al Ahly (Champions-League-Sieger Afrika), Ulsan Hyundai (Champions-League-Sieger Asien), Tigres de Monterrey (Champions-League-Sieger Nord-, Mittelamerika und Karibik), Palmeiras Sao Paolo (Sieger der Copa Libertadores, dem südamerikanischen Pendant zur Champions League) und Al-Duhail (Meister der katarischen Liga) angetreten. Der Vertreter des ozeanischen Verbands OFC, der neuseeländische Klub FC Auckland City, sagte seine Teilnahme an der Klub-WM 2021 wegen der Quarantänebestimmungen in Neuseeland aufgrund der Coronavirus-Pandemie bereits Mitte Januar ab. Auckland war vom Exekutivkomitee des zuständigen Verbandes OFC für die Klub-WM als Vertreter Ozeaniens nominiert worden. Die dortige Champions League konnte wegen der Pandemie in der vergangenen Saison nicht zu Ende gespielt werden.

Wie ist der Modus der Klub-WM 2021 und wie sieht der Spielplan aus? Von den sechs letztlich teilnehmenden Teams waren der FC Bayern und Palmeiras bereits für die Halbfinal-Spiele (7./8. Februar) gesetzt. Zum Turnierstart am 4. Februar spielten zunächst Tigres und Ulsan Hyundai den Halbfinal-Gegner von Palmeiras aus, wobei sich die Mexikaner mit 2:1 durchsetzen. Danach ermittelten dann Al Duhail und Al Ahly den Bayern-Gegner – mit dem besseren Ende für Al Ahly aus Kairo. Im ersten Halbfinale setzte sich am Sonntag etwas überraschend Tigres aus Mexiko mit 1:0 gegen den brasilianischen Vertreter Palmeiras durch. Einen Tag später startet nun der FC Bayern ins Turnier (19 Uhr, live und kostenlos bei Bild.de). Das Spiel um Platz drei findet am 11. Februar um 16 Uhr statt, das Finale anschließend um 19 Uhr. Die Spiele gehen wie üblich über 90 Minuten. Steht dann kein Sieger fest, geht es in die Verlängerung. Sollte danach noch nichts entschieden sein, gibt es Elfmeterschießen. Eine Besonderheit: Erstmals darf jedes Team eine sechste Auswechslung tätigen, wenn bei einem Spieler der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung besteht.

