Nach dem Einzug in die nächste Pokalrunde flog das Team des FC Chelsea nach Abu Dhabi zur Klub-WM. Allerdings ohne Coach Thomas Tuchel, der wegen eines positiven Corona-Tests weiter fehlt. Ob der Welttrainer noch nachreist, ist offen. Klar ist bereits, welche Mannschaften an dem Turnier in der der Vereinigten Arabischen Emirate teilnehmen, wie der Modus ist und wo der Wettbewerb live im TV sowie Stream läuft. Der SPORTBUZZER beantwortet die wichtigsten Fragen. Anzeige

Was ist die Klub-WM? Die vom Fußball-Weltverband FIFA jährlich organisierte WM versteht sich als Nonplusultra des Vereinsfußballs, schließlich treffen beim Turnier die Champions-League-Sieger aller Kontinente beziehungsweise der südamerikanische Copa-Libertadores-Champion plus der Meister des Gastgeberlandes aufeinander. Einen allzu großen Stellenwert hatte der Nachfolger-Wettbewerb des Weltpokals, der im Jahr 2000 erstmals ausgetragen wurde, besonders für die Europäer allerdings noch nie inne. Der Klub-Weltmeister genießt bis auf einen Trikot-Aufdruck, den das Team bis zur nächsten WM auf der Brust tragen darf, keine besonderen Privilegien. Der Titel wird daher zumeist eher als nette Dreingabe angesehen.

Teilnehmer: Welche Teams sind bei der Klub-WM mit dabei? Der FC Chelsea tritt als amtierender Sieger der europäischen Champions League an. Al-Ahly Kairo aus Ägypten (Champions-League-Sieger Afrika), Al-Hilal Riad aus Saudi-Arabien (Champions-League-Sieger Asien) und Palmeiras Sao Paulo aus Brasilien (Sieger der Copa-Libertadores) gingen im Halbfinale auch noch an den Start. Nach dem 2:0-Sieg von Palmeiras gegen Kairo am Dienstag, stehen die Brasilianer bereits als erster Finalist fest. Der Gewinner der FIFA-Veranstaltung beerbt den FC Bayern als Titelträger. Im Viertelfinale waren CF Monterrey aus Mexiko (Champions-League-Sieger aus dem Verband Nord-, Mittelamerika und Karibik) und Al-Jazira Abu Dhabi aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (Meister des Gastgeberlandes) bereits gescheitert.



Wo findet die Klub-WM statt? Nach der Absage in Japan wird die Klub-WM des Weltverbandes FIFA in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgetragen. Das Turnier sollte ursprünglich im Dezember in Japan stattfinden, das im September jedoch wegen der Coronavirus-Pandemie zurückgezogen hatte. Ende des vergangenen Jahres hatte die FIFA entschieden, die Klub-WM 2021 noch im alten Format stattfinden zu lassen. Ursprünglich hätte in diesem Sommer eine neues Turnier mit 24 Mannschaften in China stattfinden sollen. Wegen der coronabedingten Verschiebung der EM 2020 und der Copa América um ein Jahr war das Turnier aber verlegt worden. Die Pläne für ein reformiertes Format sind erst einmal ausgesetzt.

Spielplan: Wie ist der Modus bei der Klub-WM? Nach einem Qualifikationsspiel sowie zwei Viertelfinal-Partien stand am Dienstag, 8. Februar, bereits das erste Halbfinale zwischen Palmeiras Sao Paulo und Al-Ahly Kairo an. Die Brasilianer entschieden die Partie mit 2:0 für sich. Der FC Chelsea trifft an diesem Mittwoch um 17.30 Uhr auf Al-Hilal Riad. Vor dem ersten Match des Premier-League-Klubs bei der Klub-WM, steht das Spiel um Platz fünf zwischen CF Monterrey und Al-Jazira Abu Dhabi am Mittwoch um 14.30 Uhr an. Am Samstag ist zunächst das Spiel um Platz drei um 14 Uhr, um 17.30 Uhr folgt das Finale.

Wo läuft die Klub-WM im TV und Stream? Der TV-Sender Sport1 zeigt die Spiele der Klub-WM in dieser Woche live und exklusiv. Der Livestream auf der Website von Sport 1 ist kostenlos und kann ebenfalls per Smartphone, PC oder Laptop verfolgt werden. Als Kommentatoren sind Jochen Stutzky und Oliver Forster im Einsatz.