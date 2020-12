Teilnehmerfeld voll: Keine freien Plätze mehr beim E-Football-Kreispokal

Das Teilnehmerfeld für die 2. E-Football-Kreismeisterschaft ist voll, das bestätigte Organisator Detlef Fließ. 34 Mannschaften – zwei mehr als geplant – und damit 68 Spieler werden am 9. Januar 2021 an der Spielkonsole um den virtuellen Titel des Fußball-Kreismeisters spielen. Die beiden Finalisten dürfen zudem an der 3. Niedersachsen-Meisterschaft eine Woche später teilnehmen.

