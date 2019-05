Teilnehmerrekord: 214 Läufer und Walker starten beim Sparkassen-Rolandlauf 2019 in Belgern

Das hat es noch nie gegeben: Genau 214 Teilnehmer gingen am 19. Mai 2019 beim Sparkassen-Rolandlauf in Belgern an den Start. Nicht nur die Sonne schien begeistert und strahlte während des kompletten Wettbewerbs vom Himmel.

„Wir haben unsere Bestwerte fast verdoppelt“, freut sich Sven Zschiesche vom ausrichtenden SV Roland Belgern. Die bisherigen maximalen Teilnehmerzahlen lagen in den vergangenen Jahren bei etwa 150 Startern. Dass diese Marke im aktuellen Jahrgang so stark getoppt werden konnte, lag nicht allein am fantastischen Laufwetter.