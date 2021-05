Mehr Tempo in der Offensive: Recken wollen gegen Stuttgart nächsten Sieg einfahren

Sogar die Recken sind inzwischen an diesem Gegner in der Tabelle vorbeigezogen. Daher dürfte der TVB Stuttgart der ideale Gegner sein, um einen weiteren Sieg zu landen und sich in Form zu werfen für das Pokal-Final-Four in Hamburg. Anzeige Stuttgart in Hannover zu Gast Am Samstag empfängt die TSV Hannover-Burgdorf den TVB (18.30 Uhr, ZAG-Arena). Zuletzt verloren die Stuttgarter sogar beim abgeschlagenen Schlusslicht HSC Coburg. „Nach einer Niederlage haben die Stuttgarter dann aber normalerweise besser gespielt“, warnt Recken-Coach Carlos Ortega.

"Sie haben viel Auf und Ab in dieser Saison" Zu Saisonbeginn stellte der TVB das Team der Stunde. Es lief gut, Stuttgart war oben dran, dominierte die Recken beim 31:26-Hinspielsieg. Viggo Kristjansson (191 Tore) schien nicht zu bremsen. In der zweiten Saisonhälfte rutschten die Schwaben ab, Torwart Johannes Bitter verletzte sich und fehlt seitdem. „Stuttgart kann mal schwächer sein, aber auch super. Sie haben viel Auf und Ab in dieser Saison“, so Ortega. Probleme in der Offensive Das ist bei den Recken freilich nicht anders. Zwar siegten sie zuletzt bei Abstiegskandidat HSG Nordhorn (22:20), offenbarten dabei jedoch Schwächen. Besonders offensiv taten sie sich schwer. „Wir hatten Probleme im Angriff, das stimmt. Wir brauchen da mehr Tempo“, sagt Ortega, schränkt aber zugleich ein: „Uns fehlt die Zeit, da jetzt noch viel dran zu ändern.“ Im Training am Freitag habe das Team jedoch einen guten Eindruck gemacht. Stabil präsentierte sich in Nordhorn die Abwehr mit einem starken Torwart Urban Lesjak. „Ich habe eine gute Phase, ja. Vielleicht sogar meine beste“, sagt der Slowene und lobt zugleich Domenico Ebner, der in Nordhorn nur zu drei Siebenmetern ins Tor ging und zwei parierte. "Wir haben einen Plan" „Wir nehmen das Glücksgefühl aus der Kabine in Nordhorn mit gegen Stuttgart“, sagt Lesjak. Auf Kristjansson habe er sich mittels Videoanalyse vorbereitet. „Da muss aber das ganze Team mitspielen. Wir haben einen Plan“, so der 30-Jährige lächelnd, „aber so ein Plan funktioniert ja nicht immer“. Lesjak betont, das Final Four „spielt wirklich noch keine Rolle für uns, erst mal ist jetzt Stuttgart dran“.

Spielplan der TSV Hannover-Burgdorf in der Bundesliga-Saison 2020/21 32. Spieltag: TVB 1898 Stuttgart (H), Samstag, 29. Mai, 18.30 Uhr ©