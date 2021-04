Tendenz bei Werder Bremen geht zur Kohfeldt-Entlassung – übernimmt Trainer-Legende Schaaf?

Thomas Schaaf feiert am Freitag seinen 60. Geburtstag. Nicht ausgeschlossen, dass der frühere Erfolgscoach (u. a. Double 2004) von Werder Bremen seinen Ehrentag aber nicht im Kreise seiner Familie verbringt, sondern auf der Trainerbank der Grün-Weißen. Am Freitag steht das Halbfinale im DFB-Pokal zwischen Werder und RB Leipzig an und nach sieben Pleiten in der Bundesliga am Stück deutet immer mehr darauf hin, dass der aktuelle Trainer Florian Kohfeldt dann nicht mehr im Amt ist. Anzeige Geschäftsführer Frank Baumann stellte Kohfeldt am Sonntag einen Tag nach dem 1:3 bei Union Berlin öffentlich infrage. Eine Weiterbeschäftigung Kohfeldts scheint danach sehr unwahrscheinlich. Auch wenn Baumann immer wieder von einer "ergebnisoffenen Analyse" sprach und Kohfeldt zuletzt betonte, er werde nach 20 Jahren im Klub sicher nicht weglaufen: Die Tendenz geht klar zu einer Trennung, um im Kampf gegen den Abstieg drei Spieltage vor Saisonende noch einmal einen neuen Impuls zu setzen. Baumann erklärte, dass es "keine Nibelungen-Treue zu Florian" gebe.

Schaaf stünde als Interimstrainer sofort zur Verfügung

Doch wer übernimmt dann? Wer sitzt im DFB-Pokal gegen Leipzig auf der Bank? Wer soll Werder vor dem Abstieg aus der Bundesliga retten? Immer wieder wird für dieses Szenario der Name Thomas Schaaf genannt. Schaaf kennt den Verein wie kaum ein anderer, hat von 1999 bis 2013 sehr erfolgreich die Mannschaft trainiert. In den 14 Jahren gewann die Werder-Legende dreimal den DFB-Pokal und einmal die Meisterschale. Inzwischen ist er als Technischer Direktor für das Nachwuchsleistungszentrum zuständig, wäre also eine interne Lösung und sofort verfügbar. Und er dürfte keine Ambitionen haben, den Job über das Saisonende hinaus zu machen.