Souverän: Alexander Zverev erreicht Viertelfinale bei ATP-Turnier in Köln

Mit einer souveränen Leistung ist der Topgesetzte Alexander Zverev in das Viertelfinale des ATP-Tennisturniers in Köln eingezogen. Im ersten Auftritt nach seinem krankheitsbedingten Achtelfinal-Aus bei den French Open bezwang der 23 Jahre alte Hamburger am Donnerstag den spanischen Routinier Fernando Verdasco 6:4, 6:1. Am Freitag spielt der US-Open-Finalist gegen den Qualifikanten Lloyd Harris aus Südafrika um den Einzug ins Halbfinale der ersten von zwei neuen Hallen-Veranstaltungen in Köln.