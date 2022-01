"Vielleicht dabei": Einsatz von Tennis-Star Alexander Zverev im Davis Cup möglich

Für den Fall eines verschobenen Endrunden-Termins ist ein Einsatz des besten deutschen Tennisspielers Alexander Zverev im Davis Cup nicht ausgeschlossen. "Sascha möchte den Davis Cup mal gewinnen", sagte sein Bruder Mischa Zverev am Rande der Australian Open in Melbourne: "Sollten sich die Jungs qualifizieren und die Gruppen im September spielen, wäre er vielleicht dabei." Sascha ist der Spitzname von Alexander Zverev.

Am 4./5. März treten die deutschen Tennis-Herren zunächst in Rio de Janeiro an, um sich erneut für die Gruppenspiele in der Endrunde des Nationen-Wettbewerbs zu qualifizieren. "Rio liegt sowas von unglücklich nach Acapulco vor Indian Wells", sagte Mischa Zverev.