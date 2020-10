Aus für Tennis-Star Alexander Zverev bei den French Open – Rafael Nadal im Viertelfinale

Die deutsche Nummer eins ist bei den French Open ausgeschieden! Alexander Zverev hat beim Roland Garros in Paris den Einzug ins Viertelfinale verpasst . Der 23-Jährige verlor am Sonntag gegen den 19 Jahre alten Italiener Jannik Sinner mit 3:6, 3:6, 6:4, 3:6 und war dabei weitgehend ohne Chance.

Allerdings wirkte Deutschlands bester Tennisspieler gesundheitlich auch angeschlagen. Schon im ersten Satz ließ sich Zverev ein Erkältungs-Medikament geben. Nach 3:01 Stunden war die Partie entschieden. Damit ist in Daniel Altmaier nur noch ein Deutscher bei den Herren dabei. Der 22 Jahre alte Qualifikant aus Kempen trifft am Montag in seinem Achtelfinale auf den Spanier Pablo Carreno Busta.

Topfavorit Rafael Nadal hat bei den French Open in Paris im Schnelldurchgang das Viertelfinale erreicht. Der Spanier deklassierte am Sonntag den amerikanischen Qualifikanten Sebastian Korda in nur 1:55 Stunden mit 6:1, 6:1, 6:2. Korda zeigte gegen sein großes Tennis-Idol viel zu viel Respekt und war in der einseitigen Partie völlig chancenlos. Nadal, der in Paris bereits zwölf Mal den Titel holte, trifft nun auf den Zverev-Besieger Sinner.