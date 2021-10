Angelique Kerber scheitert im Viertelfinale in Indian Wells - Chancen auf WTA-Finals schwinden

Mitfavoritin Angelique Kerber ist beim Tennis-Masters in Indian Wells im Viertelfinale ausgeschieden. Die 33 Jahre alte Deutsche war die am höchsten gesetzte verbliebene Spielerin im Turnier, sie unterlag aber am Donnerstag (Ortszeit) Paula Badosa aus Spanien nach 86 Minuten mit 4:6, 5:7. Damit schwinden Kerbers Chancen, doch noch bei den WTA-Finals dabei zu sein.

Badosa, die bei den French Open bereits im Viertelfinale stand, gelang im ersten Satz beim Stand von 4:4 ein Break. Im zweiten Satz erarbeitete sich die 23-Jährige eine 5:2-Führung. Kerber fand zwar noch einmal zurück und glich aus, doch am Ende behielt Badosa die Oberhand. Während Kerbers Traum von einer erneuten Endspiel-Teilnahme in Kalifornien zu Ende ist, trifft ihre Gegnerin im Halbfinale auf die Tunesierin Ons Jabeur.

Zverev als Top-Favorit noch dabei

In der Herren-Konkurrenz ist derweil Aleander Zverev noch noch im Viertelfinale dabei. Der an Nummer eins gesetzte Olympiasieger trifft im Viertelfinale am Freitagabend auf den Amerikaner Taylor Fritz. Im Erfolgsfall könnte er im Halbfinale auf den an Nummer zwei eingestuften French-Open-Finalisten Stefanos Tsitsipas treffen.