"Geht nicht mehr um Sport": Nicolas Kiefer bleibt Fußballfan, wirbt aber für Gleichberechtigung

Wie haben Sie sich in den vergangenen Wochen fit gehalten? Meine Grundfitness habe ich schon im Dezember gelegt, da habe ich angefangen, für den Tokio-Marathon am 1. März zu trainieren, der wurde dann ja für Amateursportler abgesagt. Und dann war ja der Plan, Boston am 20. April zu laufen, dafür habe ich viele Kilometer gefressen. Ich bin fit in die Corona-Pause gegangen, so fit war ich läuferisch noch nie. Und wie sind Sie zu Hause am Ball geblieben? Während der Corona-Pause bin ich unter der Woche auch gelaufen. Und als Golfer habe ich zu Hause eine Putting-Bahn, ein Chipping-Netz – und solche Spielsachen. Sport im Fernsehen war ja nicht so. Da wurden leider meist nur die Fußball-Konserven gezeigt, da hätte ich mir auch einmal Sportarten gewünscht, die nicht so im Rampenlicht stehen. Das wäre die perfekte Gelegenheit gewesen, wie zum Beispiel Feldhockey oder Rudern. Mögen Sie Fußball nicht mehr? Ich bin absoluter Fußballfan. Nach wie vor freue ich mich, wenn 96 spielt, ich leide mit und verfluche sie auch gleichzeitig, weil ich noch zu sehr Sportler bin – ich wünsche dem Team den Erfolg. Andererseits bin ich für Gleichberechtigung. Golf zum Beispiel ist so ein toller Sport – warum hat man so lange damit gewartet, ihn wieder freizugeben? Genauso wie Tennis – das sind kontaktlose Sportarten, die sind dafür prädestiniert.

Wie geht es gerade mit dem Profitennis in Coronazeiten weiter? Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Jahr noch Turniere gespielt werden. Das ist ein internationaler Tross, der Woche für Woche in einer anderen Stadt, auf einem anderen Kontinent ist. *Sie haben kritisiert, dass der Fußball in Deutschland einen Bonus hat – aber eben nur der Berufs-, nicht der Freizeitfußball ... *Genau. Die Kinder und Jugendlichen sind ja die Stars von morgen. Wie willst du das denen erklären? Aber am Ende des Tages geht es ja gar nicht mehr um den Sport, die Profiklubs können wunderbar ohne Zuschauereinnahmen leben. Das ist kein gutes Zeichen. Die Profis-Fußballer haben jetzt schon ihr erstes dicken Corona-Problem – und das heißt Dynamo Dresden ... Jetzt ist eine Mannschaft in Quarantäne. Was passiert denn, wenn eine zweite oder dritte in Quarantäne muss. Dann musst du die Saison abbrechen.

