Nach Aus von Berrettini: Auch Stefanos Tsitsipas muss bei ATP Finals aufgeben - Nachrücker benannt

Der griechische Tennis-Profi Stefanos Tsitsipas (23) zieht aufgrund einer Ellenbogenverletzung seine Teilnahme an den ATP Finals in Turin zurück. Das gab der Veranstalter am Mittwoch bekannt. Tsitsipas werde nicht zu seinem zweiten Spiel in der grünen Gruppe antreten, als Ersatzmann rutscht der Brite Cameron Norrie (26) ins Feld und spielt am Mittwochabend (21 Uhr, Sky) gegen den Norweger Casper Ruud (22). Tsitsipas hatte in seinem ersten Spiel bei der inoffiziellen Weltmeisterschaft gegen den Russen Andrej Rublew am Montag verloren.

