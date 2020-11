Mit Sieg gegen Rafael Nadal: Alexander Zverev erreicht Finale bei ATP-Turnier in Paris

Alexander Zverev hat beim Masters-Turnier in Paris das Endspiel erreicht. Deutschlands bester Tennisspieler gewann am Samstag im Halbfinale gegen den Spanier Rafael Nadal mit 6:4, 7:5 und zeigte dabei eine beeindruckende Leistung. Im Finale am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) trifft Zverev auf den Russen Daniil Medwedew, der Milos Raonic aus Kanada mit 6:4, 7:6 (7:4) bezwang. Für Zverev war es im siebten Duell mit Nadal erst der zweite Sieg. Insgesamt ist der 23-Jährige nun schon seit zwölf Partien ungeschlagen. Vor Paris gewann er die beiden Turniere in Köln.

