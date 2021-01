Die Tennis-Welt trauert: Ehemaliger Becker-Coach Bob Brett ist tot

Der ehemalige Tennis-Trainer Bob Brett ist tot. Der Australier starb im Alter von 67 Jahren an einer Krebserkrankung. Dies bestätigte die Spielervereinigung ATP am Dienstag. Brett war rund 35 Jahre lang auf der ATP-Tour tätig. Hierzulande wurde er vor allem durch die Zusammenarbeit mit Boris Becker bekannt. Zudem coachte er in seiner Laufbahn weitere Stars wie Goran Ivanisevic, Andrej Medwedew und Marin Cilic.

Die Zusammenarbeit mit Becker begann im November 1987 und endete 1991. Zuvor hatte Brett den dreimaligen Wimbledon-Sieger erstmals in dessen Karriere an die Spitze der Weltrangliste gecoacht. Nach seinem Sieg bei den Australian Open war der damals 23-jährige Becker auf Platz eins des Klassements geklettert. Zuvor hatten Brett und Becker 1989 in Wimbledon und bei den US Open gemeinsam Grand-Slam-Siege gefeiert.