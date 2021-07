Tennis: Damen des TV Jahn Wolfsburg verlieren deutlich, Herren feiern auswärts

Sieg und Niederlage für den TV Jahn Wolfsburg. Die Nordliga-Damen mussten zum Saison-Auftakt am Sonntag gegen den Club an der Alster II eine 1:8-Niederlage hinnehmen, die Oberliga-Herren feierten zeitgleich mit dem 5:4 beim TSC Göttingen ihren zweiten Sieg in Folge. Trainer Milan Pesicka war mit der Niederlage gegen die Hamburgerinnen einverstanden, auch wenn mit Jennifer Witthöft und Noma Noah Akugue die beiden Topspielerinnen der Gäste nicht in Wolfsburg dabei waren. „Eine 1:8-Niederlage kann man nicht schönreden, aber sie waren mit einem super Kader angereist“, so Pesicka. „Wir müssen noch viel an uns arbeiten, um solche Spiele gewinnen zu können. Sollten wir nächstes Jahr wieder auf die Mannschaft treffen, werden wir uns etwas einfallen lassen müssen.“

Pesicka hob die Leistung von Laura-Sophie Schomburg hervor, die mit einem 6:0, 6:4 den einzigen Matchpunkt für die Wolfsburgerinnen an diesem Tag erspielen konnte. Auch die anderen Partien seien laut Pesicka trotz teilweise klarer Ergebnisse eng gewesen. „Sie haben das Maximum aus sich herausgeholt.“ Wie auch Victoria Malczeewski, die aus der Zweitvertretung für Marie Gerdel (Corona-Impfung) eingesprungen war und „ein solides Spiel abgeliefert“ habe, so Pesicka. Auch, wenn es im Doppel nichts zu holen gab, sah Pesicka mit Lisa Alaimo und Emilie Gaus ein Duo mit Potenzial. „Sie haben erst zum zweiten Mal zusammen gespielt, es ist eine Überlegung für die Zukunft.“