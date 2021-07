Tennis: Deutliche Niederlagen für Wolfsburgs Top-Teams

Nichts zu holen für die Tennis-Teams des TV Jahn Wolfsburg. Sowohl die Nordliga-Damen als auch die Oberliga-Herren waren am Sonntag auf der eigenen Anlage im Einsatz, viel zu holen gab es nicht für die Mannschaften von Trainer Milan Pesicka. Die Wolfsburgerinnen unterlagen nach dem 1:8 zum Auftakt gegen den Club an der Alster II nun dem TC RW Wahlstedt mit dem gleichen Ergebnis. Die Herren unterlagen der Spvg Haste gar mit 0:9.

Nordliga-Damen

„Wir müssen uns mit dem einen Punkt zufrieden geben, mehr war für uns nicht drin“, sagt Pesicka. Einzig die an Nummer zwei gesetzte Lorraine Lißmann gewann ihr Match mit 6:1, 6:4. Immerhi: Auch Marie Gerdel, Laura-Sophie Schomburg und Lisa Alaimo spielten jeweils im ersten Satz gut mit. „Es hat aber nicht gereicht“, so Pesicka. Die an Nummer 1 gesetzte Laura Pesickova war mit 1:6, 0:6 chancenlos gegen Lena Ruppert, ihres Zeichens die Nummer 50 der deutschen Rangliste. Auch die Doppel gingen deutlich an die Wahlstedterinnen. Am 1. August (11 Uhr) steht für die Wolfsburgerinnen beim TV Sparta 87 Nordhorn dann mit der dritten Begegnung bereits die vorletzte Saisonbegegnung an.