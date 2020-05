Tennis: Ein heimisches Top-Team setzt definitiv eine Nordliga-Saison aus

Die Entscheidung darüber, ob Landesliga-Herren der Gifhorner die neue Saison spielen werden, steht noch aus. "Am Dienstag trainiert die Mannschaft und beratschlagt sich, wie die Einstellung der Mitglieder ist. Spätestens am Donnerstag soll die Entscheidung fallen", sagt Sportwart Volker Wohlgemuth . Sicher ist, auch die Gifhorner Herren würden auf ausländische Verstärkung verzichten.

Bei einer anderen Regelung des Tennisverbands Niedersachsen-Bremen hätten Djuranovic und sein Team in den sauren Apfel gebissen. "Wir haben gesagt, wenn wir nächstes Jahr nicht in der gleichen Klasse verbleiben können, dann müssen wir spielen. Jetzt bauen wir eine neue Mannschaft auf und werden den jüngeren Damen mehr Chancen geben. Bis nächstes Jahr können wir noch ein bisschen mehr Erfahrung sammeln und können in der gleichen Klasse bleiben."

Igor Djuranovic hatte für die Nordliga-Damen des TC Grün-Weiß Gifhorn nach Abgängen (unter anderem von Topspielerin Sophie Greiner) drei ausländische Spielerinnen für die kommende Saison eingeplant. Da die neue Spielzeit ohne Auf- und Absteiger absolviert wird, wie der Tennisverband Niedersachsen-Bremen am Freitag bekanntgegeben hatte, werden die Zugänge den Verein nicht verstärken. Mehr noch: Die Mannschaft wird auch nicht zum Punkspielbetrieb antreten. Denn: Der Verband sichert den Teams ihre Ligenzugehörigkeit für die übernächste Saison auch bei Nichtantritt in jedem Fall zu.

Die Lage beim TV Jahn Wolfsburg

Der TV Jahn Wolfsburg will in der neuen Saison die Damen- und Herrenmannschaft für den Spielbetrieb anmelden, möchte aber auch auf ausländische Spielerinnen und Spieler verzichten. Während die Damen in der Nordliga antreten, sind die Herren als Nachrücker in der Oberliga am Start.

"In der Oberliga bei den Herren hatten wir einen indischen Spieler eingeplant, der schon seit zwei, drei Jahren in Prag lebt. Wie es aussieht, wird er aber auch nicht spielen", sagt Milan Pesicka, der auch die Damenmannschaft in der Nordliga trainiert. Die 1. Damenmannschaft habe sich am Samstag einstimmig dazu entschieden, die neue Saison zu spielen.

Pesicka sieht im Verzicht auf ausländische Neuzugänge die Chance für die einheimischen Talente: "So haben wir mehr Möglichkeiten, vermehrt unsere Spieler vor Ort einzusetzen, und sie können eventuell in einer Klasse spielen, in der sie sonst nicht gestartet wären."