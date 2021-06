Tennis-Freiluftsaison startet wieder mit sportlichem Wert und Doppeln

Malte Diers hatte in der Vorsaison noch mit Rot-Weiß Hildesheim den Aufstieg in die Regionalliga gefeiert. Nun ist er als Mannschaftsführer zu seinem Jugendverein Grün-Gelb Burgdorf zurückgekehrt, um „mit alten Kumpels Spaß zu haben“, wie er es nennt. Das Ziel für die bevorstehende Spielzeit in der Verbandsliga sei der Klassenerhalt. „Es ist schön, dass wir in diesen Klassen endlich wieder über Auf- und Abstieg reden können“, sagt Diers. Das war seit vergangenem Sommer nicht mehr der Fall. Der Verband hatte es den Teams freigestellt, ob sie am Punktspielbetrieb teilnehmen wollten. Der Tabellenplatz hatte keinerlei Bedeutung. Niemand stieg auf oder ab. „Wenn man Punktspiele hat, sollte es auch um etwas gehen“, sagt Diers.

Josephine Bollwahn pflichtet ihm bei. „Es ist die richtige Entscheidung vom Verband, eine relativ normale Saison zu veranstalten“, sagt sie. „Es war gut, dass die Funktionäre mit ihrer Entscheidung etwas gewartet haben“, ergänzt Diers. Diese gab es erst im Mai. Einige Paarungen wurden deshalb nach hinten verschoben.