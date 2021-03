Gifhorns beste Tennis-Damen wollen sich in der Nordliga weiterentwickeln

Am 9. Mai soll die Sommer-Saison für die Tennis-Damen des TC Grün-Weiß Gifhorn mit einem Heimspiel gegen den Club an der Alster II in der Nordliga starten. Unklar nur, ob wie in der Übergangssaison im vergangenen Jahr – in der es keine Auf- und Absteiger gab - nur Einzel oder auch wieder Doppel gespielt werden dürfen. Im Kader von Trainer Igor Djuranovic gibt es ein paar personelle Änderungen. Helene Sommer wechselte vom Leipziger TC zu den Gifhornern, Katharina Schulz legt dagegen eine Pause ein.

Neben Sommer zählen unter anderem Mailina Nedderhut, und Mannschaftsführerin Sandra Ebeling zum Kader der Nordliga-Damen, dahinter gibt es mit Mina Lukic, Victoria-Tasja Karpe oder Neuzugang Marie Knispel weitere Spielerinnen die auf ihre Einsätze hoffen. Knispel spielte zuvor in Berlin und stand bereits in der nicht ausgetragenen Winter-Saison auf der Meldeliste. Ob die topgesetzen Kroatinnen Ena Baltic und Maja Dodic zum Einsatz kommen dürfen, ist aufgrund der Corona-Lage offen. „Wir hoffen, dass zumindest eine von beiden für uns spielen darf“, sagt Trainer Igor Djuranovic, der den Klassenerhalt als Ziel ausgibt. „Wir haben eine junge Mannschaft, die sich in der Entwicklung befindet. In der Nordliga stehen wir vor tollen Matches, die den Spielerinnen dabei helfen werden.“