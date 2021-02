Tennis: Heimische Klubs befürworten Absage der Winterrunde und melden für Sommer-Saison

Nach der Übergangssaison ohne Wertung im Sommer wurden die Punktespiele in der Winterrunde für die Damen und Herren der Saison 2020/2021 erst verschoben und jetzt endgültig abgesagt, wie der Tennisverband Niedersachsen-Bremen (TNB) mitteilte. „Die Verlängerung des Lockdowns und die Unsicherheiten über diesen Zeitpunkt hinaus haben uns keinen Spielraum mehr gelassen“, bedauert Jörg Kutkowski, TNB-Vizepräsident Wettkampf- und Mannschaftssport, die coronabedingte Absage. „Natürlich wissen wir, dass viele unserer Spieler gerne noch Punktspiele absolviert hätten, aber die Termine wären einfach zu weit in die nahende Sommersaison gerückt.“

Regionsmeisterschaft Harz-Heide abgesagt

Auch für Günther Schultz, 1. Vorsitzender beim TV Jahn Wolfsburg, war die Entscheidung des TNB alternativlos, „weil wir durch die Verlängerung des Lockdowns mit den Punktspielen bis weit in den April hätten rücken müssen und Anfang Mai beginnt schon die Sommer-Saison“, sagt Schultz, der auch die vom 12. bis 14. März geplante Hallen-Regionsmeisterschaft in Braunschweig für die Tennisregion Harz-Heide - zu der der TV Jahn gehört - in seiner Funktion als Regions-Sportwart am Mittwochabend absagte.