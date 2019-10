Sexistische Entgleisung: Deutsche Tennis-Spielerin Julia Görges von gegnerischem Trainer beleidigt

Die deutsche Profi-Tennis-Spielerin Julia Görges wurde beim WTA-Turnier in Luxemburg vom Trainer ihrer Gegnerin sexistisch verschmäht. Beim Erstrundenspiel gegen die Japanerin Misaki Doi am Mittwoch fiel Dois Trainer Christian Zahalka mit unflätigen Bemerkungen auf. Beim Stand von 5:4 im ersten Satz kam er zum On-Court-Coaching auf den Platz und griff bei der Wortwahl völlig daneben: "Ich weiß, es ist so als würde man gegen Karlovic mit großen Brüsten spielen, aber sie wird nicht die ganze Zeit so aufschlagen."

Zahalka spielte damit auf den kroatischen Tennis-Star Ivo Karlovic an, der für seinen starken Aufschlag bekannt ist. Mit seiner sexistischen Einschätzung lag der Australier, der in Wien geboren ist und auch Deutsch spricht, ohnehin daneben: Görges spielte insgesamt 21 Asse gegen die Japanerin Doi und gewann am Ende 5:7, 6:1, 6:3.

Und Görges konnte aus der Partie offenbar Rückenwind mitnehmen: Auch im Viertelfinale gewann sie am Donnerstag. Die 30-Jährige aus Bad Oldesloe besiegte nach hartem Kampf in 2:11 Stunden die Rumänin Sorana-Mihaela Cirstea, die in der Weltrangliste 50 Plätze hinter ihr rangiert, mit 4:6, 6:4, 6:4. Im Viertelfinale ist nun Olympiasiegerin Monica Puig aus Puerto Rico ihre Gegnerin.

Künftige ZDF-Moderatorin Petkovic muss verletzt aufgeben

Indes musste Kollegin Andrea Petkovic ihre Achtelfinal-Partie bei dem Turnier am Donnerstag aufgeben. Im deutschen Duell gegen die Stuttgarterin Antonia Lottner gab Petkovic die Partie nach einem 1:6 im ersten Satz wegen einer Verletzung im linken Knie auf. Tags zuvor hatte das ZDF bekanntgegeben, dass Andrea Petkovic ab Dezember als Moderatorin neben Rudi Cerne und Norbert König im Team der ZDF-Sportreportage arbeiten wird.

