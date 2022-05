Großer Tennis-Kampf wird nicht belohnt: Blau-Weiß Blasewitz unterliegt TCB Essen 4:5

Dresden. Nach der 2:7-Auftaktniederlage beim vorjährigen Vizemeister Blau-Weiß Aachen verloren die Tennisspielerinnen von Blau-Weiß Blasewitz am Sonntag ihr erstes Heimspiel in der Bundesliga gegen den Titelverteidiger TC Bredeney Essen hauchdünn 4:5. Sie lieferten dem haushohen Favoriten einen großen Kampf, der aber letztlich unbelohnt blieb. Von den etwa 500 Zuschauern im Waldpark – das ist absoluter Spitzenwert der sechs Spiele, die am Freitag und Sonntag stattfanden – wurden die beiden Ungarinnen im Team besonders gefeiert. Am meisten natürlich die 23-jährige Dalma Galfi, die im Spitzenspiel gegen das deutsche Ass Tatjana Maria eine Super-Leistung bot und mit 6:3, 6:3 einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg errang.

