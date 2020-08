Tennis-Legende Boris Becker verteidigt Top-Star Novak Djokovic: "Zu Unrecht heftig kritisiert"

Nach rund fünf Monaten Tennis-Pause ist klar, dass der Titel beim Masters-Turnier in New York bei den Herren nur über den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic führt. Der Serbe, der in der Corona-Pause mit seiner Adria Tour für so viel Ärger und Irritationen gesorgt hatte, trumpfte in dieser Woche so auf, als habe es die lange Pause nie gegeben.

Doch genau in dieser Zeit geriet Djokovic massiv in die Kritik. Bei der Adria Tour waren zahlreiche Corona- und Hygieneregeln missachtet worden, es wurde vor Zuschauern gespielt. Auch eine ausgelassene Spieler-Party in einem Nachtclub ohne Abstandsregeln sorgte für Unverständnis - zumal sich mehrere Profis, darunter auch Djokovic, mit dem Coronavirus infizierten. Nach zwei Stationen wurde die Tour abgebrochen.

Becker: Spieler haben dafür die Rechnung bezahlt

Sein Ex-Trainer Boris Becker reagierte jetzt gegenüber Eurosport auf die angespannte Situation während der Corona-Pause. "Meines Erachtens wurde er zu Unrecht heftig kritisiert. Was falsch war, war die Spielerparty und das Tanzen ohne Shirts. Die Spieler haben dafür die Rechnung bezahlt. Sich danach aber wochenlang darüber aufzuregen, ist völlig Fehl am Platze, denn der Ursprungsgedanke war gut", erklärte Becker.

