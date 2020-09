Mixed mal anders: Schwesternpaare bilden Landesligateam von Germania Helstorf

Von wegen Geschwisterliebe. In den Doppeln gehen sich Lucy und Lilli Rieck sowie Lea Marie und Franziska Lühring gerne aus dem Weg. „Wir sehen zu, dass immer eine Lühring mit einer Rieck spielt“, erzählt Lucy Rieck. Die Mannschaftsführerin des SV Germania Helstorf weiß aus Erfahrung, weshalb das der beste Weg ist: „Wir harmonieren dabei nicht so richtig“, erklärt Lucy Rieck. Sie würde nach einem Fehler ihrer Schwester teils etwas unbeherrscht und laut. Das verunsichere Lilli. „Lea kann damit besser umgehen – und gibt mir eine passende Antwort“, sagt sie.

Die beiden Schwesternpaare bilden das Team, das in der aktuellen Sommersaison in der Landesliga aktiv ist. Lea Lühring kann der coronabedingt etwas anders gearteten Spielzeit durchaus Positives abgewinnen. Es gibt keine Absteiger und eigentlich auch keine Aufsteiger – das entscheidet sich final zur nächsten Saison, wenn feststeht, ob alle höherklassigen Teams auch wieder melden. Ansonsten wird von unten aufgefüllt. „Ich finde den Modus gut. So habe ich keinen Druck und kann befreit aufspielen“, sagt sie.

Untereinander harmoniert die Clique. Auch Franziska Lühring, die sich vor vier Jahren vom TSV Havelse den anderen drei Spielerinnen anschloss, sei voll integriert. „Sie kannte es dort nicht so richtig, dass die Spielerinnen abseits des Platzes etwas gemeinsam unternehmen“, erklärt Lucy Rieck und entschuldigt das anfänglich etwas unterkühlte Auftreten ihrer Teamkollegin.

Doch besonders gut kann Lucy Rieck mit Lea Lühring. Als die Mannschaftsführerin für ihr Studium ins finnische Turku ging, reiste ihre Freundin ihr nach. Sie besuchten in den vergangenen Jahren das Profitennisturnier in Halle (Westfalen) und gingen gemeinsam zu Konzerten, beispielsweise von Max Giesinger.

Die Schwestern tauschen sich untereinander regelmäßig aus, wenngleich jede ihr eigenes persönliches Umfeld mit eigenem Freundeskreis geschaffen hat. „Wenn die andere Hilfe braucht, ist man sofort für sie da“, sagt die 22-jährige Lucy Rieck über das Verhältnis zu der zwei Jahre jüngeren Lilli. Ähnlich verhält es sich bei den Lührings. Lea wohnt noch bei ihren Eltern, Franziska in einer Einliegerwohnung unmittelbar nebenan. „Wir sehen uns nicht so häufig. Aber wenn, dann quatschen wir auch über alles Mögliche“, berichtet Lea Lühring.