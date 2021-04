Tennis-Netzwerk Barsinghausen: Sechs Vereine bauen auf Zusammenarbeit

Sich alleine durchschlagen zu müssen charakterisiert viele Einzelsportarten, obwohl in der Regel zumindest ein Trainer an der Herausforderung beteiligt ist. Dass es im Verbund meistens einfacher ist, wissen natürlich auch die Tennisspieler. Bereits im Jahr vor dem Corona-Ausbruch hatten sich die sechs Tennisvereine aus Barsinghausen dazu entschlossen, zusammenarbeiten zu wollen. Die Pandemie und ihre Folgen haben die Klubs nur darin bestärkt, dass ihr Projekt mit dem Namen Tennis-Netzwerk Barsinghausen wichtiger denn je ist.

Das war am Deister anfangs ebenso mit Vorsicht zu genießen wie in vielen anderen Ortschaften auch. „Nicht nur bei den Vereinen gibt es eine gewachsene Konkurrenz, auch die Rivalität zwischen den Ortsteilen ist nicht zu verachten“, sagt Carsten Hettwer, Vorsitzender des TC RW Barsinghausen und Sprecher des Netzwerkes. Kirchdorf und Egestorf etwa gehen ineinander über, dennoch mache es durchaus einen Unterschied, wer woher kommt und was er beim Nachbarn will.

Das sei früher noch viel deutlicher zu spüren gewesen als heute, sagt Hettwer. Umso schöner, dass sich der TC RW Barsinghausen, Barsinghäuser TV, TSV Kirchdorf, TSV Egestorf, VSV Hohenbostel und TSV Groß Munzel darauf geeinigt haben, für eine gemeinsame Sache die eigenen Bedürfnisse hintanzustellen.

Am Ende zählen die drei Punkte

Drei Punkte waren den Klubs bei der Gründung des Netzwerkes wichtig. „Erstens wollen wir die Leute und speziell die Jugend verstärkt wieder zum Sport bringen“, sagt der TC-RW-Chef. „An zweiter Stelle steht, sie zum Tennis zu holen. Punkt drei lautet, sie für einen Vereinseintritt zu begeistern.“ Für welchen Klub, sei nicht wichtig. Vor zwei Jahren hatten sich die Verantwortlichen vor dem Hintergrund stark rückläufiger Mitgliederzahlen bei den Tennisspielern entschlossen, weniger konkurrierend agieren zu wollen.

So machten es Hettwer und der Vorsitzende des Barsinghäuser TV, Jürgen Wien, ihren Mitgliedern möglich, auch auf der Anlage des eigentlichen Rivalen spielen zu können. Danach wurden die weiteren Vereine ins Boot geholt. Die Kirchdorfer sind im Besitz von zwei Tartanplätzen, die nicht so wetterabhängig sind wie Asche, haben aber verhältnismäßig viel weniger Mitglieder als der Rest. Für einen geringen Obolus dürfen dort nun auch Spieler aus den anderen Vereinen den Platz buchen.

Gemeinsame Wanderung im Deister

Im Frühjahr 2020 etwa gab es eine gemeinsame Wanderung der Vorstände im Deister, um sich auch persönlich weiter anzunähern. „Das war unsere letzte gemeinsame Aktion, bevor Corona weiteres unmöglich machte“, sagt Hettwer. Schon vorher wurde sich reihum bei den involvierten Vereinen getroffen, das habe das Vertrauen unter den leitenden Personen, zu denen auch Gerhard Giesecke (Kirchdorf), Eric Ristenpart (Egestorf), Claudia Teichgräber (Hohenbostel) und Siegfried Müller (Groß Munzel) gehören, deutlich erhöht. „Da war viel Hilfsbereitschaft zu spüren“, sagt der Sprecher.

Ein gemeinsamer Erste-Hilfe-Kurs musste wie auch die kollektiven Turniere für Erwachsene und die Jugend coronabedingt immer wieder verschoben werden. Nächster Versuch ist am ersten Septemberwochenende, da soll das Jubiläumsturnier zu 110 Jahren Tennis in Barsinghausen alle Deisterstädter Spieler zusammenbringen.