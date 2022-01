Australian-Open-Teilnahme oder Einspruch der Regierung? Fragen und Antworten zum Djokovic-Urteil

Dem Einspruch des serbischen Tennisprofis Novak Djokovic gegen die Verweigerung seiner Einreise nach Australien ist stattgegeben worden. Das entschied ein Gericht am Montag in Melbourne. Welche Folgen das für die Teilnahme des Titelverteidigers an den in einer Woche beginnenden Australian Open hat, war zunächst unklar. Wie gehts es jetzt weiter? Der SPORTBUZZER beantwortet die wichtigsten Fragen. Anzeige

Wie geht die australische Regierung mit dem Urteil um? Die Regierung hatte bereits vor der Verhandlung angekündigt, sie erwäge im Falle einer Aufhebung der Einreiseverweigerung weitere Schritte, um Djokovic weiter das Visum zu verweigern. Das bestätigte der Regierungsanwalt Christopher Tran zum Ende der Verhandlung. Einwanderungsminister Alex Hawke hat Medienberichten zufolge vier Stunden Zeit, sein persönliches Recht auf Aufhebung des Visums wahrzunehmen. Es werde darüber beraten, ob er dies tun wolle. Auch dagegen könnte Djokovic, dem dann eine Einreiseverweigerung nach Australien für die kommenden drei Jahre drohen würde, jedoch vorgehen.

Welche Auswirkungen hat das erste Urteil auf Djokovic? Im Commonwealth Law Courts Building von Melbourne gelang dem serbischen Superstar am Montag ein erster wichtiger Sieg. Zunächst einmal durfte Djokovic das Abschiebehotel, in dem er sich die vergangenen Tage aufgehalten hatte, verlassen und bekam seine persönlichen Dinge und Papiere zurück, wie der Richter Anthony Kelly anordnete.

Ist eine Teilnahme an den Australian Open unklar? Ja! Ein Start beim Turnier in Melbourne, das von 17. bis 30. Januar ausgetragen wird, ist noch nicht sicher. Es kommt auf das weitere Vorgehen der Regierung an. Djokovic hat die Australian Open neunmal gewonnen - so oft wie kein anderer. Er strebt seinen insgesamt 21. Grand-Slam-Titel an. Damit würde er seine Rivalen Rafael Nadal aus Spanien und Roger Federer aus der Schweiz abhängen und zum alleinigen Grand-Slam-Rekordturniersieger aufsteigen.

Was sagen die Australian-Open-Verantwortlichen zur Situation? Craig Tiley, Turnierdirektor der Australian Open, hofft auf einen Start des Serben beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Er würde den Tennis-Weltranglistenersten "gerne bei den Australian Open spielen sehen", sagte Tiley beim Nine Network.

Warum wurde der Tennis-Star in Australien festgehalten? Der Fall Djokovic sorgte seit Tagen für Wirbel weit über die Tennis-Szene hinaus. Dem 34-Jährigen war am Mittwochabend (Ortszeit) die Einreise am Flughafen in Melbourne verweigert worden. Er konnte aus Sicht der Behörden nicht die nötigen Dokumente für eine medizinische Ausnahmegenehmigung, auch ohne Corona-Impfung einreisen zu dürfen, vorlegen. Djokovic wurde in ein Hotel für Ausreisepflichtige gebracht. Der Serbe legte gegen die Entscheidung Einspruch ein. Laut den Gerichtsdokumenten gab die Seite von Djokovic an, dass dieser am 30. Dezember vom medizinischen Chef des australischen Tennisverbands eine Ausnahmegenehmigung erhalten habe.



Wie ist die Corona-Situation rund um Djokovic? Ein positiver Corona-Test aus dem Dezember 2021 sollte ihm doch noch zur Teilnahme an den Australian Open verhelfen. Aus den Gerichtsdokumenten geht hervor, dass Djokovic am 16. Dezember 2021 zum zweiten Mal positiv auf das Coronavirus getestet worden sein soll. Es traten jedoch etliche Ungereimtheiten auf. Erstmals war der Tennis-Ausnahmespieler während seiner heftig kritisierten Adria Tour im Juni 2020 positiv auf das Coronavirus getestet worden. Schon vor dem Ärger um die Australien-Einreise war sein Impfstatus monatelang ein Thema für Diskussionen gewesen. Der Tennisprofi hatte daraus ein Geheimnis gemacht und den Status als Privatsache bezeichnet, dieser ist nun aber geklärt. Aus den Gerichtsdokumenten geht hervor, dass Djokovic in der Befragung durch einen Beamten des australischen Grenzschutzes angegeben habe, "nicht gegen Covid-19 geimpft" zu sein.