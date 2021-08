Als fünfter deutscher Tennis-Profi: Koepfer nach Fünf-Satz-Krimi in Runde zwei der US Open

Dominik Koepfer hat bei den US Open als fünfter deutscher Tennisprofi die zweite Runde erreicht. Der 27 Jahre alte Davis-Cup-Spieler aus Furtwangen rang am Montag (Ortszeit) in New York den Franzosen Quentin Halys mit 6:4, 3:6, 4:6, 6:3, 6:4 nieder. Koepfer könnte es beim letzten Grand-Slam-Turnier der Saison jetzt mit den an Nummer zwei gesetzten Russen Daniil Medwedew zu tun bekommen. Anzeige

Vor Koepfer hatten in New York am ersten Tag bereits Angelique Kerber, Andrea Petkovic, Philipp Kohlschreiber und Peter Gojowczyk ihre Auftaktmatches gewonnen. Die frühere Turniersiegerin und ehemalige Weltranglisten-Erste Kerber hatte ein Erstrunden-Aus dabei gerade noch abgewendet. Die 33 Jahre alte Tennisspielerin aus Kiel setzte sich bei dem Grand-Slam-Turnier in New York gegen Dajana Jastremska aus der Ukraine nach verlorenem ersten Satz noch mit 3:6, 6:4, 7:6 (7:3) durch.