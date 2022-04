Tennis-Saison startet in Dresden: Freiluft-Premiere beim Dunlop-Cup Ost

Dresden. Die Tennisspieler scharren schon mit den Hufen. Nach einem halben Jahr in den Hallen sehnen sie dem Auftakt im Freien entgegen. Der erfolgt nun auch, denn noch vor dem Punktspielstart, der in allen heimischen Spielklassen von der Oberliga bis zu den Kreisklassen am 30. April und 1. Mai erfolgt, steht am Wochenende in Dresden ein ganz besonderen Ereignis auf dem Programm. Auf der Anlage im Ostragehege findet mit dem SV-Dresden-Mitte-Cup ein Turnier statt, das in diesem Jahr als einziges in Sachsen bereits zum achten Mal im Rahmen des traditionsreichen Dunlop-Cup Ost ausgetragen wird. Da es bei der Freiluftpremiere auch um wertvolle Punkte für die deutschen Ranglisten bei den Damen und Herren sowie 1000 Euro Preisgeld geht, lockt es auch diesmal wieder sehr starke Spielerinnen und Spieler aus ganz Deutschland an.

