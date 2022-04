Tennis-Star Angelique Kerber plant vorerst weiter ohne festen Trainer – Karriere-Ende möglich?

Sie arbeitet unter anderen mit einem Hittingpartner zusammen. Nach der vergangenen Saison hatte sich die Kielerin von Coach Torben Beltz getrennt, der sie in ihrer bisherigen Laufbahn mit Unterbrechungen dreimal betreut hatte. Auf die Frage nach ihren Gedanken zu einem möglichen Karriereende antwortete Kerber: "Was meine Zukunftspläne angeht, hat sich nichts daran geändert, dass ich im Hier und Jetzt alles daran setze, das Beste aus mir rauszuholen und mich zunächst mal auf die anstehenden Aufgaben freue."

An diesem Freitag und Samstag tritt Kerber mit der deutschen Tennis-Auswahl in Kasachstan im Billie Jean King Cup an. In der kommenden Woche steht für sie das Sandplatzturnier in Stuttgart an.