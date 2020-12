Nach monatelanger Verletzungspause: Tennis-Star Roger Federer auf Teilnehmerliste für Australian Open

Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer steht auf der Meldeliste für die Australian Open Anfang Februar. Das geht aus einer Mitteilung der Organisatoren am Donnerstag in Melbourne hervor. Zuletzt hatte der Schweizer allerdings erklärt, es könnte nach zwei Eingriffen am rechten Knie knapp werden mit einer Teilnahme. Er sei noch nicht bei 100 Prozent, räumte der 39-Jährige Mitte Dezember ein.

