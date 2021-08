Tennis-Superstar Roger Federer lässt Comeback-Zeitpunkt offen: "Alles ein wenig ungewiss"

Der langjährige Weltranglisten-Erste Roger Federer hat den Zeitpunkt für seine Rückkehr auf die Tennis-Tour offengelassen. "Ich habe länger nichts gemacht, wegen dem Knie. Ich musste nach Wimbledon erst einmal alles sacken lassen", sagte der seit Sonntag 40 Jahre alte Schweizer in einem am Freitag veröffentlichten Interview dem Blick und ergänzte: "Diese Woche treffe ich noch meine Ärzte und mein Team und dann schauen wir, wie es weitergehen soll. Im Moment ist noch alles ein wenig ungewiss." Federer hatte nach seinem Viertelfinal-Aus in Wimbledon auf die Olympischen Spiele verzichtet. Anzeige

Aus Rücksicht auf sein zweimal operiertes rechtes Knie startet er auch nicht beim aktuell stattfindenden Masters-Series-Turnier in Toronto. Für die US Open steht der Gewinner von 20 Grand-Slam-Titeln auf der Meldeliste. Das letzte der vier Grand-Slam-Turniere in diesem Jahr beginnt am 30. August in New York. Seit seinem Comeback Anfang März in Doha nach der Knie-OP bestritt Federer erst 13 Partien.

Federer: "Komplett anderes als vor zehn Jahren"