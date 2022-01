Tennis-Talentschmiede in Espenhain legt Top-Bilanz hin

Espenhain. Prof. Dr. Dierk Scheinert, seines Zeichens Mediziner und Präsident des 2020 gegründeten Vereins, erklärt: „Unsere erste Herrenmannschaft hat den Aufstieg geschafft und kann 2022 in der Ostliga spielen – immerhin die vierthöchste Liga in Deutschland. Und alle anderen Mannschaften unseres Vereins sind ebenfalls aufgestiegen. Die Frauen und die männliche Jugend U 18 immerhin in die Landesoberliga, die höchste Spielklasse in Sachsen.“ Anzeige

Kader von zehn bis zwölf Spielern

Und auch im Einzel gab es für den noch sehr jungen Verein erst vor wenigen Wochen einen großen Erfolg. Denn Daria Remetean sicherte sich in Espenhain den Ostdeutschen Jugendmeistertitel in der Altersklasse U 14. Diese Titelkämpfe sollten eigentlich schon im März stattfinden, waren aber aufgrund der Corona-Einschränkungen in den Herbst verlegt worden. Scheinert: „Das Ziel unserer ersten Herrenmannschaft ist der Aufstieg in die Regionalliga. Das wollen wir in den nächsten zwei Jahren realisieren.“

Amelie Worring feierte im verfangenen Jahr tolle Erfolge – beispielsweise Platz zwei beim Wartburg-Cup in Eisenach. © Jens Paul Taubert

Dafür braucht der Verein einen Kader von zehn bis zwölf Spielern, von denen jeweils sechs die Einzel bestreiten und anschließend noch drei Doppel. „Es stehen ja aus verschiedenen Grünen nicht immer alle zur Verfügung“, weiß der Vereinschef, der über ein hochkarätiges Trainer- und Betreuerteam verfügt. Chefcoach ist Bastian Trinker, früher als Tennisprofi die Nummer vier in Österreich und in der ATP-Rangliste auf Platz 240 geführt.



„Bastian spielt natürlich auch in unserer ersten Mannschaft. Zudem ist er verantwortlich für das High Performance Programm, wo er seine Erfahrungen optimal für die Betreuung von Top-Nachwuchsspielern einbringen kann, die er mit seinem Team im Trainings- und Wettkampfbetrieb betreut.“ Unterstützt wird Trinker dabei von Trainer Marius Zweigart, dem mehrfachen Sachsenmeister, der zu den besten Spielern im Freistaat zählt – und natürlich auch im Herrenteam aktiv ist.

Viel zu lernen

„Wir haben uns vor allem junge und dynamische Trainer gesucht, die Vorbilder für unsere Nachwuchstalente sind.“ Dank fallender Corona-Beschränkungen könnten schon bald wieder alle Espenhainer in der modernen Vier-Felder-Halle trainieren. „Bis zu letzt ging es bis zur U16 geht es noch. Auch unsere Landeskader und die zwei Profis konnten noch in die Halle. Insgesamt sind das rund 20 Aktive. Ich selbst hoffe, dass es bald eventuell weitergehen kann mit einem geordneten Spielbetrieb“, sagt der Vereinschef.

Hintere Reihe: Vizepräsident/Sportwart Dr. Tim Wittig, Jonas Trinker, Bastian Trinker, Marius Zweigart, Präsident Prof. Dr. Dierk Scheinert. Vordere Reihe: David Perez Sanz, Aliaksandr Bulitski, Tristan Nitschke, Tobias Scheinert, Lucas Scheinert. © Verein

Die hauseigene Espenhainer Dreier-Turnierserie, die im Oktober begonnen hat, möchte Dierk Scheinert möglichst im Februar fortsetzen und im April zu Ende bringen. Zwischendrin stehen im März schon wieder die Ostdeutschen Meisterschaften der U14 und U21 im Terminkalender. „Gegründet haben wir unseren Verein als Projekt für regionale und hochambitionierte Spieler, die eine Tennis-Karriere anstreben. Sie können beispielsweise von Bastian und Marius unheimlich viel lernen.“

Doch auch das restliche Betreuerteam des Tennisleistungszentrums kann sich sehen lassen. Romina Kober, die über 15 Jahre Erfahrung als DTB-lizenzierte Trainerin hat, leitet am TLZ gemeinsam mit Katja Yasinski das „Performance Day Programm“.

Hartplatz extra angelegt

Hier liegt der Schwerpunkt auf der technischen und taktischen Ausbildung von Kindern und Jugendlichen. Yasinski ist studierte Sportpädagogin, ehemalige WTA-Profispielerin und hat mehr als zehn Jahre Erfahrung als Trainerin. Sie ist auch persönliche Betreuerin mehrerer Leistungsspieler. Ihr Ehemann Maks, der seine Frau zu Profi-Zeiten betreute, ist in Espenhain für das Fitnesstraining und die tennisspezifische Athletikausbildung zuständig.

TLZ-Trainerin Luise Sachs ist eine der erfolgreichsten Tennisspielerinnen in Sachsen und gewann mehrfach die Landesmeisterschaften. Sie studierte Psychologie in den USA und sammelte dort auch als Aktive internationale Erfahrung. Bleiben noch Robert und Denise Freidhof. Der Lizenz-Tennistrainer ist geprüfter Heilpraktiker, hat auch eine lange Laufbahn als Spieler aufzuweisen und bringt unter anderem seine Erfahrungen als Mentaltrainer in den Verein ein. Denise ist ehemalige Profi-Handballerin und ist als Sportmasseurin für Regeneration und Prävention zuständig. Das TLZ verfügt über einen eigens dafür eingerichteten Massageraum.