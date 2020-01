Traum geplatzt: Juniorin Angelina Wirges bei Australian Open ausgeschieden

Eine Niederlage beim Juniorenturnier der Australian Open, die aber nur auf den ersten Blick ein wenig überrascht. In Runde eins hatte die 17-jährige Hannoveranerin, die auf Rang 53 der Jugend-Weltrangliste steht, noch gegen die in Australien an Nummer sieben gesetzte Russin Oksana Selekhmeteva gewonnen – die Nummer 13 im internationalen Ranking.

"Da entscheidet oft die Tagesform"

Doch auch Delai steht mit Position 38 vor Wirges in der Weltrangliste, ist als Nummer 800 bereits bei den Frauen gelistet. „Und wir sind leistungsmäßig alle so dicht beieinander, da entscheidet oft die Tagesform“, sagte Wirges. In diesem Falle habe ihre Gegnerin einfach sehr solide und insgesamt konstanter gespielt.