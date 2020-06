Tennis-Chefin Rittner: Berlin-Turnier im Juli mit bis zu 1000 Zuschauern - Zverev trotz Party-Fehltritt dabei

Bei der Adria-Tour waren zuletzt prominente Profis wie der deutsche Star Alexander Zverev wegen Verstoßes gegen die Hygieneregeln in die Kritik geraten. Vom deutschen Topspieler war zudem zuletzt ein Party-Video aufgetaucht , allerdings ohne zeitliche Zuordnung. Der 23-jährige Hamburger Zverev hat sich dazu bislang nicht geäußert. Eine dpa-Anfrage vom Montag blieb bislang unbeantwortet. "Ich bin nicht dafür zuständig, ob Sascha Zverev dafür bestraft werden sollte. Ich glaube, er bestraft sich selber mit einem Imageverlust, denn das macht ihn unglaubwürdig" , kritisierte Rittner, die von einem Start von Zverev in Berlin ausgeht.

Rittner kritisiert Zverev für Party-Fehltritt - will ihn aber nicht ausschließen

"Wir werden ihn nicht ausschließen, aber er wird heute noch einmal getestet und sich dann in Isolation begeben und in Ruhe trainieren, hoffe ich", sagte Rittner. "Er muss sich bei uns an die Regeln halten". Man werde ihn in Berlin nicht mit Party-Bildern sehen. "Wenn er das tut, würden wir ihn ausschließen", kündigte Rittner an. Zverev sei "ein guter Junge mit Ecken und Kanten. Hier hat er sich - und das verurteile ich auch ganz klar - aber völlig falsch verhalten. Er hat damit der ganzen Tennis-Szene einen Bärendienst erwiesen. Denn dadurch kommt alles ins Wackeln, die Turniere werden jetzt immer fragwürdiger. Und wenn wir positive Fälle haben, bricht das ganze Konstrukt zusammen", fürchtet die Turnierchefin.