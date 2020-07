Turnier der besten deutschen Juniorinnen: Hannovers Tennis-Asse schlagen in der "Next Gen Series" auf 

Turniermatches haben Hannovers Tennisjuniorinnen derzeit wie am Fließband – die "Next Gen Series" macht´s möglich. Erneut ist der Bundesstützpunkt Hannover neben den Standorten Kamen und Oberhaching Ausrichter. Am Dienstag startet das Turnier für die besten deutschen Spielerinnen zwischen 14 und 17 Jahren.