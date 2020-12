Tennis: TV Jahn meldet Nordliga-Herren für Winter-Saison ab, aber das Oberliga-Derby der Damen steigt

Im Sommer waren die Jahn-Herren in der Oberliga noch angetreten, belegten ohne ihre Topspieler aus dem Ausland nur den vorletzten Platz. Im Winter entschied sich das Team von Trainer Milan Pesicka gegen den Spielbetrieb in der Nordliga. „Die Fahrten sind sehr lang, die Investitionen sind sehr groß und ohne unsere ausländischen Spieler würde es für uns eine schwierige Saison werden. Für uns hat es keinen Charme“, begründet Trainer Milan Pesicka.

Nur die Nordliga-Herren des TV Jahn Wolfsburg haben entschieden, nicht zu melden. Auswirkungen auf den Ligaverbleib hat dies wie schon im Sommer nicht, Absteiger wird es aufgrund der Corona-Situation nicht geben. Das hatte der Verband bereits mitgeteilt. Die Jahn-Damen treten dagegen in der Oberliga an. Hier kommt es auch zum Derby mit dem TC Grün-Weiß Gifhorn, der ein neues Top-Talent in seinen Reihen begrüßt.

Wolfsburgs Damen haben sich dagegen „geschlossen für die Saison ausgesprochen“, sagt Pesicka. Auch hier wird auf Spielerinnen aus dem Ausland wie im Sommer verzichtet. Doch personelle Änderungen wird es geben. Tabea Friedrich und Carina Skusa stehen aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung, auch Jasmin Heckel wird vorerst fehlen. „Bei ihr ist es ein erfreulicher Grund und wir freuen uns alle mit ihr. Sie ist schwanger“, sagt Pesicka.

Ob die weiteren Herren- und Damen-Teams des TV Jahn die Winter-Saison spielen werden, soll im Laufe der Woche entschieden werden. Die Vereine haben bis 20. Dezember Zeit, eine Entscheidung zu treffen und ihre Mannschaften kostenfrei vom Spielbetrieb abzumelden.

Zeit, die auch der TC Grün-Weiß Gifhorn noch hat. Aber vieles ist bereits geklärt. Die Damen-Teams gehen jedenfalls an den Start. Damit kommt es zum Oberliga-Derby mit dem TV Jahn. Gifhorns Erstvertretung wartet mit einer neuen Nummer 1 auf. Helene Sommer kommt vom Leipziger TC. Der Kontakt kam zustande, nachdem Sommer bei einem Turnier in Gifhorn überzeugt hatte. Jetzt suchte sie einen neuen Klub. Damen-Coach Igor Djuranovic freut sich, dass es Grün-Weiß geworden ist. „Helena gehört wie Mailina Nedderhut zur Top-Ten ihres Jahrgangs.“ Sommer (Jg. 2007) selbst arbeitet intensiv an der Karriere: „Mein Ziel ist es, in die internationale Weltspitze aufzusteigen und vielleicht einmal Wimbledon zu gewinnen!“ Gifhorns Katharina Schulz legt derweil eine Pause ein. Die Grün-Weiß-Asse wollen also, aber dürfen sie auch? „Ich kann mir nicht vorstellen, dass im Januar etwas geht. Vielleicht im Februar. Wir müssen abwarten“, sagt Djuranovic.