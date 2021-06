Tennis: Wolfsburgs Oberliga-Herren gewinnen Heim-Auftakt

Erfolgreicher Heim-Auftakt für die Tennis-Herren des TV Jahn Wolfsburg. Am Sonntag gelang der Mannschaft von Trainer Milan Pesicka ein 8:1-Sieg gegen den SC SW Cuxhaven, in der Vorwoche hatte es noch eine klare 0:9-Niederlage beim DTV Hannover gegeben. „Es war eine hervorragende Leistung, das Team hat super gearbeitet“, lobt Pesicka. Die Wolfsburger hatten bereits vor dem ersten Ballwechsel einen kleinen Vorteil, da Cuxhaven bereits am Samstag gegen DT Hameln spielte. „Optimal war das für sie sicherlich nicht“, so Pesicka, der von einem Pflichtsieg sprach. „Cuxhaven ist eine der Mannschaften, die wir schlagen müssen, um die Klasse zu halten.“

Anzeige

Sowohl der topgesetzte Niklas Schulz als auch Neuzugang Marc Soriano-Sanchez profitierten bei ihren Matches von Aufgaben ihrer Gegenspieler. Schulz gewann das Match nach 6:7, 6:2, Soriano-Sanchez‘ Gegenspieler Marcel Kolbenstetter gab beim Stand von 4:6, 0:2 verletzungsbedingt auf. Die Umstände sollen die Ergebnisse aber nicht schmälern, merkt Pesicka an. „Die Jungs haben es insgesamt toll gemacht. Marc ist ein sehr fleißiger und beweglicher Spieler, gegen ihn muss man fit sein, sonst wird es ganz schwierig. Er passt gut in unser Team“, so Pesicka über Soriano-Sanchez.