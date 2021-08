Tennis: Wolfsburgs Nordliga-Damen verlieren zum Saisonabschluss und bleiben Schlusslicht

Viermal gingen die Wolfsburgerinnen in den entscheidenden dritten Satz, dreimal konnten sie den Match-Tiebreak für sich entscheiden. Lisa Alaimo gelang dies im Einzel gegen Leni Barmbrock (4:6, 6:0, 11:9) sowie im Doppel an der Seite von Emilie Gaus (2:6, 6:2, 10:6). Anders bei Lorraine Lißmann, die nach 3:6, 6:2 ihren dritten Satz mit 10:12 verlor.

Niederlage für die Tennis-Damen des TV Jahn Wolfsburg zum Saisonabschluss. Beim TV Uetersen verlor die Mannschaft von Trainer Milan Pesicka mit 4:5 und belegt in der Nordliga den letzten von fünf Plätzen. Trotz vier Niederlagen aus vier Spielen verbleiben die Wolfsburgerinnen in der Spielklasse, da die Saison ohne Absteiger gespielt wurde, weshalb der TV Jahn auch auf ausländische Spielerinnen verzichtete. „Dass wir ohne Sieg Letzter sind, das ist schade. Die Spielerinnen haben das Maximum aus sich herausgeholt und fahren doch mit leeren Händen nach Hause“, so Trainer Milan Pesicka. „Für die nächste Nordliga-Saison müssen wir uns etwas einfallen lassen, wie wir uns verstärken können. Dafür haben wir jetzt ein Jahr Zeit.“

Nach College-Jahr in den USA: Lißmann setzt Studium in Deutschland fort

Für Lißmann, wie auch für Gaus und Laura-Sophie Schomburg lief die Vorbereitung sehr unglücklich. Nachdem sich das Trio auf dem Sandplatz in Uetersen eingespielt hatte, begann Platzregen, die Partien wurden in der Halle ausgetragen, in der sich die Gastgeberinnen eingespielt hatten. „Das war mehr als unglücklich“, so Lißmann. „Ich habe von vornherein gemerkt, dass das Gefühl nicht da ist. Wir haben uns alle mehr erhofft, ein Sieg wäre auf jeden Fall auch machbar gewesen.“

2:4 stand es nach den Einzel-Duellen, mit drei weiteren Siegen aus den Doppeln wäre der Gesamterfolg an die Wolfsburgerinnen gegangen. Es wurden aber nur zwei Siege und so steht am Ende der Saison der letzte Tabellenplatz zu Buche. Da der TV Jahn auf ausländische Spielerinnen verzichtete, spielten alle eine Position höher als gewohnt. Die Gegnerinnen waren dadurch stärker, „es war aber richtig gut für uns alle, diese Erfahrungen gesammelt zu haben“, so Lißmann, die ihr Studium in den USA nach einem Jahr nun beendet hat und in Deutschland bleiben wird. „Das Jahr hat mir sehr geholfen, ich habe mein Tennis deutlich verbessert“, so Lißmann. „Aber ich möchte ein deutsches Diplom, deshalb werde ich bleiben.“ Lehramt, Sportmanagement oder Medizin, Lißmann bewarb sich auf mehrere Stellen in Norddeutschland.