Tennis-Überraschung: Alexander Zverev scheitert in Stuttgart an Dustin Brown

Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev ist beim Rasenturnier in Stuttgart gleich bei seinem Auftaktmatch im Achtelfinale ausgeschieden. Die Nummer fünf der Welt verlor am Donnerstag 4:6, 7:6 (7:3), 3:6 gegen den Niedersachsen Dustin Brown und konnte zum Start in die Rasensaison mit Wimbledon als Höhepunkt kein frisches Selbstvertrauen tanken.