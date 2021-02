Mitgliederplus, Hallenzeiten, Turniere: Positiver Trend im Tennis trotz Pandemie

Genaue Zahlen wird es erst im März oder April geben, aber der Tennissport ist in der Pandemie klar im Vorteil. Er gilt als Individualsport und darf auch im Lockdown ausgeübt werden, ob Amateur oder Profi. Als ein Gewinner der Krise fühlt sich der TNB trotz stabiler Zahlen (rund 134 000 Mitglieder) aber nicht, betonte Packeiser: „Die gibt es in dieser gesellschaftlichen Situation nicht. Wir möchten uns auch nicht über die anderen Sportarten erheben, für die es eine besonders schwere Zeit ist.“

Weswegen der TNB für 2020 sogar mit einem leichten Mitgliederplus rechnet. „Das ist gesichert und sehr positiv“, sagte Präsident Raik Packeiser beim per Videokonferenz geführten Pressejahresgespräch.

"Sind auf alle Szenarien vorbereitet"

Zwar ist die Punktspielrunde längst abgesagt, dennoch sind die Hallenzeiten gefragt. „Wir haben viel positives Feedback“, so Packeiser. In nur zwei bis drei Einzelfällen habe es Diskussionen mit lokalen Gesundheitsämtern gegeben, weitere und gravierende Vorkommnisse jedoch nicht. Reichlich Abstand ist beim Tennis ohnehin geboten, dazu werden die strengen Sicherheitsvorkehrungen befolgt. TNB-Geschäftsführer Michael Wenkel lobte in dem Zusammenhang die Landespolitik und deren Augenmaß.

Wie geht es nun in 2021 weiter? „Wir sind auf alle Szenarien vorbereitet“, betonte Packeiser. Die Hoffnungen auf eine Sommer-Punktspielrunde sind groß, auch internationale Turniere dürfte es, wie das in Braunschweig, geben. Sicher ist, dass die Digitalisierung ausgebaut wird, sagte Di­plom-Politologe und PR-Berater Packeiser, der Ende Januar als ein Vizepräsident in den Deutschen Tennis-Bund aufgerückt und für Marketing und Recht zuständig ist. Ziel des 50-Jährigen ist es, „die Vermarktung voranzutreiben und die Kommunikation mit den Landesverbänden zu intensivieren“.

Viele Quereinsteiger

Für das Tennis an sich braucht die Werbetrommel offenbar nicht geschlagen zu werden. Es gebe viele Quereinsteiger oder solche, die früher schon mal einen Schläger in der Hand hatten, erklärt Packeiser. „Die wollen wir bei uns halten. Um das zu schaffen, gibt es viele Konzepte.“ Zwar seien die Boomzeiten der 80er- und frühen 90er-Jahre vorbei und kämen auch nicht wieder, weiß der TNB-Chef. Dass der Zulauf in den Vereinen anhält, wünscht er sich für dieses Jahr gleichwohl.