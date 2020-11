Tennis-Stipendium in den USA: Wolfsburgerin erlebt turbulente Anfangswochen

Turbulente Wochen liegen hinter Lorraine Lißmann. Nach einer OP stand sie ein letztes Mal für die Tennis-Damen des TV Jahn Wolfsburg in der Nordliga auf dem Court, eine Woche später ging es mit dem Flieger in die USA. Lißmann unterschrieb an der University of Indianapolis einen Vertrag über ein Sport-Stipendium. „Ich wusste wochenlang vorher nicht, ob ich überhaupt fliegen darf. Ich war ziemlich nervös, ob es klappt“, sagt Lißmann.

Ursprünglich wollte die 22-Jährige direkt nach dem Abitur in den USA studieren, doch das Pfeiffersche Drüsenfieber bremste ihren Plan vor drei Jahren aus. Die Jahn-Spielerin baute daraufhin vor und begann ein Grundschullehramt-Studium mit der Fächerkombination Deutsch/Sport, welches sie in den Vereinigten Staaten weiterführen kann, denn der Gedanke an das Stipendium ließ sie nicht los. „Ich habe viele Freunde, die es gemacht haben und ich wollte es auch noch einmal angehen“, sagt Lißmann, für die eine reine Tennis-Karriere nicht infrage kam. „Ich finde das relativ riskant, da man keine berufliche Absicherung hat.“