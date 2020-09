Tennis: Wolfsburgs Oberliga-Herren verlieren zum Saison-Abschluss

Es bleibt bei einem Saison-Sieg für die Tennis-Herren des TV Jahn Wolfsburg in der Oberliga, doch das Saison-Ziel wurde erreicht. Zum Abschluss unterlag das Team von Trainer Milan Pesicka beim SC SW Cuxhaven 2:7 (5:15 Sätze), in der Abschlusstabelle stehen die Wolfsburger auf Rang fünf vor DT Hameln sowie Spvg Haste und TSC Göttingen die beide nicht an der Übergangssaison, in der es weder Auf- noch Absteiger gibt, teilgenommen hatten. „Es war für uns eine gute Trainings-Saison. Wir sind nicht Letzter geworden, das war unser Ziel und das haben wir erreicht“, sagt Pesicka.