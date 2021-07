Ex-Profi Nicolas Kiefer über das Olympische Tennis-Finale: Gold für Zverev "wäre der totale Wahnsinn"

Er weiß, wie sich Olympisches Edelmetall anfühlt: Nicolas Kiefer gewann 2004 im Doppel mit Rainer Schüttler Silber in Athen. Für Alexander Zverev könnte es am Sonntag in Tokio sogar die Goldmedaille werden. Im Finale gegen den Russen Karen Khachanov (nach 8 Uhr/ZDF und Eurosport) greift der Hamburger nach dem ersten Tennis-Einzelgold in der Olympia-Geschichte Deutschlands bei den Herren. Im Interview mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), spricht Kiefer über die große Chance Zverevs, die Bedeutung von Olympia und den Druck, der auf dem Tennis-Ass lastet. Anzeige

SPORTBUZZER: Nicolas Kiefer, 2004 haben Sie an der Seite von Rainer Schüttler im Doppel die Silber-Medaille gewonnen. Wir präsent sind Ihre Erinnerungen noch an die Olympischen Spiele in Athen? Nicolas Kiefer (44 Jahre): Die Erinnerungen kommen immer wieder hoch, besonders zu Olympia. Für einen Sportler gibt es nichts Größeres als die Olympischen Spiele. Ob Australian Open, French Open, Wimbledon, US Open oder die WM – alles findet einmal im Jahr statt, die Olympischen Sommerspiele nur alle vier Jahre.

Die Olympischen Spiele in Tokio stehen unter anderen Zeichen. Sie weilen aktuell als Tennis-Trainer in der Türkei. Wie nehmen Sie das Großereignis aus der Ferne wahr? Als Sportler ist das ganze Drumherum bei Olympia natürlich immer etwas ganz Besonderes. Leider können es die Athleten in diesem Jahr nicht so erleben wie sonst. Obwohl es viele strenge Vorgaben gibt, bleiben die Spiele aber ein absolutes Highlight und sehr emotional. Ich bin ein richtiger Olympia-Freak. Ich habe zwar keine Ahnung vom Reiten, sitze aber vorm Fernseher und feuere die Deutschen an. Da ist der Adler auf der Brust, das macht mich zum Fan.

Ihr Herz dürfte beim Tennis noch höher schlagen als beim Rudern, Schwimmen und Co. Wie begeistert sind Sie nach dem Sieg von Alexander Zverev gegen Novak Djokovic? Es war ein unglaubliches Spiel. Anfangs lief es so wie erwartet – Djokovic war überlegen und hat den ersten Satz mit 6:1 für sich entschieden. Danach wurde Sascha immer stärker. Und zwei Gewinnsätze sind etwas ganz anderes als ein Best-of-Five. Ich habe vor dem Turnier gesagt: Wenn einer Djokovic schlagen kann, dann Stefanos Tsitsipas oder Zverev. Dass es "Sascha" jetzt geschafft hat, freut mich natürlich umso mehr.

Führte der Wutanfall nach dem verloren gegangenen Aufschlagsspiel zum 2:3 im zweiten Satz zur Wende? Zverev ließ seinem Ärger Luft und schlug einen Ball aus der Tennis-Arena… Er ist ein Spieler mit sehr vielen Emotionen. Das gilt aber auch für Djokovic. Zverev war im ersten und Anfang des zweiten Satzes sehr frustriert, hat dann aber immer aggressiver gespielt. Und dann hat auch ein Djokovic keine Chance. Novak war sehr angespannt und wusste, was auf dem Spiel stand. Er wollte unbedingt den Golden Slam holen. Dass jetzt viele nach der verpassten Olympia-Medaille von einer schlechten Saison reden, kann ich aber nicht verstehen. Djokovic kann noch die US Open gewinnen und damit seinen vierten Grand Slam in diesem Jahr einfahren. Unabhängig von dem Ergebnis bei den US Open ist es ein überragendes Tennisjahr von ihm bisher.

Alexander Zverev hatte nach dem Triumph über Djokovic Tränen in den Augen, saß minutenlang tief bewegt auf seiner Spielerbank. Wie haben Sie Zverev in Tokio bisher wahrgenommen? Er hat seinen Fokus in diesem Jahr komplett auf Olympia gelegt. Die Spiele hatten in seinen Planungen immer die allerhöchste Priorität. Er hat vorher gesagt, dass er eine Medaille holen möchte. Dass es jetzt Gold oder Silber wird, hätte er wohl nicht unbedingt erwartet. Silber wäre absolute Weltklasse, Gold der totale Wahnsinn.

Im Endspiel gegen den russischen Überraschungsfinalisten Karen Khachanov ist Zverev jetzt der Favorit. Natürlich ist er das nach dem Sieg gegen Djokovic. Die Erwartungshaltung ist hoch. Ich hoffe, dass er sich jetzt nicht zu sehr unter Druck setzt. Für ihn ist es natürlich sehr schade, dass das Highlight seiner Karriere ohne Zuschauer stattfindet. Er kann sich aber sicher sein: Ganz Deutschland, das "deutsche Dorf" und viele andere auf dieser Welt werden mitfiebern und ihm die Daumen drücken. Es ist aus deutscher Sicht der olympische Höhepunkt bisher.