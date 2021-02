Tennisspielerin Josephine Bollwahn war schon früh am richtigen Platz

Ihr Tennistalent hat Josephine Bollwahn schon in die Wiege gelegt bekommen – oder aber in den Kinderwagen. „Mein Vater spielt auch Tennis und hat mich als Kind immer mit in die Halle und auf den Platz mitgenommen. Auch schon in der Kinderkarre, da wurde ich einfach am Platz abgestellt“, erinnert sich die 26-Jährige an ihren ersten Kontakt mit dem Sport, der seit ihrer Kindheit einen großen Platz in ihrem Leben einnimmt. „Als ich dann genügend Kraft hatte und den Tennisschläger festhalten konnte, habe ich überall gespielt: Im Garten, auf der Straße – wo immer ich konnte.“

Anzeige

Es dauerte gar nicht lange, dann war die gefährliche Zeit für die Pflanzen im Garten der Eltern vorbei, von nun an trainierte die Tochter mit anderen Kindern im Tennisklub. „Ich bin als Sechsjährige beim TC Bissendorf eingestiegen. Von da an war Tennis nicht mehr wegzudenken. Ich habe dann auch schnell angefangen, bei kleinen Turnieren mitzuspielen, irgendwann kamen dann auch Punktspiele dazu“, sagt Bollwahn.