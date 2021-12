Entscheidung im Insolvenzverfahren um Hertha-Investor Tennor wird verschoben

Das erwartete Urteil im Insolvenzverfahren gegen die Tennor Holding wurde verschoben. Das teilte das Amsterdamer Berufungsgericht am Dienstag auf SPORTBUZZER-Nachfrage mit. "Es wird erwartet, dass das Gericht sein Urteil zwischen morgen (Mittwoch, d. Red.) und dem 21. Dezember spricht", sagte die Gerichtssprecherin. Die von Lars Windhorst gegründete Tennor Holding ist durch ihr Tochterunternehmen Peil Investment B.V. mit 64,7 Prozent an der Hertha BSC GmbH und Co. KGaA beteiligt und hat 374 Millionen Euro dafür investiert.

